البحرين تتخذ إجراءات مشددة لمواجهة كورونا.. والملك يعزي في الضحايا

عزى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في ضحايا كورونا المستجد، مطمئنا المواطنين والمقيمين بتخطي الجائحة والوصول إلى بر الأمان.

وبحسب موقع صحيفة "الأيام" البحرينية، جاءت تصريحات ملك البلاد، على إثر البيان الصادر عن اللجنة التنسيقية في اجتماعها، اليوم الأربعاء.

وأعلنت اللجنة التنسيقية في اجتماعها، تشديد الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقررت رفع الطاقة الاستيعابية لعدد جرعات التطعيم اليومية المضادة لفيروس كورونا المستجد، وتكثيف استخدام الفحص السريع بهدف تحديد الحالات القائمة، وتحديث البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع الحالات القائمة والمخالطين، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وأشارت اللجنة إلى اتخاذ إجراءات قابلة للمراجعة تتعلق بغلق القطاعات والأنشطة واستثناء بعض القطاعات الأساسية، بدءًا من الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الخميس الموافق 27 مايو/ أيار 2021 إلى الثانية عشرة ليلاً من يوم الخميس الموافق 10 يونيو/ حزيران 2021، وهي غلق كافة الأنشطة التجارية (غير الأساسية)، ومنع الأنشطة الرياضية، وغلق المدارس والمؤسسات التعليمية والتدريبية، والعمل من المنزل في القطاع العام بنسبة 70%، ومنع المناسبات الخاصة، واستمرار العمل في القطاعات الأساسية وفق ما تم اتخاذه من إجراءات واشتراطات سابقة.

وأعرب الملك "عن بالغ الحزن والأسى على ضحايا وباء الكورونا المتجدد، ومواساته لأهلهم وذويهم، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته".

وأكد الملك على "ضرورة التكاتف خلال هذه المحنة التي تعمُّ العالم مطمئناً المواطنين والمقيمين أنّ مملكة البحرين سوف تتخطى هذه الجائحة إلى بر الأمان إن شاء الله".

وشدد على أن "الدولة تضع إمكانياتها كافة تحت تصرف فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لمحاربة تداعيات انتشار المرض وتحقيق الأمن والأمان للجميع".

وأشاد الملك "بالجهود الجبارة والمشكورة لكل العاملين والعاملات من الكوادر الطبية والإدارية على ما يقومون به لحماية المجتمع والتخفيف من آثار الوباء".