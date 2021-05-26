توقعات بتمديد فترة الاقتراع 5 ساعات إضافية

قال رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا القاضي سامر زمريق، انه من المتوقع أن يتم تمديد فترة الاقتراع 5 ساعات إضافية، بسبب كثافة المشاركة .

دمشق - سبوتنيك. وقال زمريق في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء :"من المتوقع تمديد عملية الاقتراع في جميع المراكز، مع ورود أنباء عن التوافد المستمر للناخبين إلى تلك المراكز"

وأوضح رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات "العملية الانتخابية التي بدأت الساعة السابعة صباحا، شهدت حشودا هائلة للمواطنين السوريين، وامتلاء الصناديق في ريف دمشق وطرطوس واللاذقية ودير الزور، وتم تزويد مراكز الانتخاب فيها بصناديق جديدة".

وبدأت عمليات الاقتراع في عموم الأراضي السورية، عند السابعة من صباح اليوم، على أن تقفل الصناديق بحلول السابعة مساء، ما لم تقرر اللجنة القضائية العليا تمديد ساعات الاقتراع.