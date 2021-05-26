صحيفة: السعودية تلغي حكما على مهندس مصري متهم بتهريب المخدرات

قالت صحيفة مصرية إن محكمة استئناف جدة بالسعودية، ألغت، اليوم الأربعاء، حكم المؤبد الصادر بحق المهندس المصري علي أبو القاسم المتهم بتهريب مخدرات في المملكة.

ونقلت صحيفة "الوطن"، مصادر أن المحكمة أصدرت اليوم حكما جديدا بحبس المهندس المصري 8 سنوات وتغريمه 50 ألف ريال سعودي.

وأوضحت المصادر أنه يحق للمهندس المصري الاستئناف على الحكم الصادر اليوم، ويحق للنيابة العامة السعودية أيضا الاستئناف على الحكم وذلك خلال 30 يوما من صدوره.

ووفقا للمصادر فإنه من الممكن الإفراج عنه في حال تم التصديق على الحكم ودفع الغرامة لقضائه نحو 6 سنوات سجينا خلال القضية.

وكانت السلطات السعودية ألقت القبض على أبو القاسم في عام 2016 بتهمة تهريب المخدرات، بعد تسلمه معدة زراعية احتوت على أقراص مخدرة قادمة من مصر.

وفي عام 2017، أصدر القضاء السعودي حكما بالإعدام على المهندس المصري، ولكن وفي وقت لاحق قررت محكمة تبوك الجزائية بالمملكة تخفيف الحكم من الإعدام إلى المؤبد على المهندس علي أبوالقاسم.