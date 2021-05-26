إسرائيل تعتقل فنانا فلسطينيا بسبب غنائه للقدس والمقاومة.. فيديو

اعتقلت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، فنانا فلسطينيا بسبب غنائه ودعمه للمقاومة الفلسطينية ولمدينة القدس المحتلة.

وأفاد الموقع الإلكتروني "عرب48"، مساء اليوم الأربعاء، بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" حقق، اليوم الأربعاء، مع الفنان الفلسطيني، معين الأعسم، والذي اشتهر بالدحية البدوية، بسبب غنائه "أبو عبيدة معذبهم"، في إشارة للناطق بلسان "كتائب عز الدين القسام" الذراع العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة.

"أبو عبيدة معذبهم" .. مقطع من أغنية دحية للمغني الشهير بالداخل الفلسطيني المحتل، معين الأعسم، يمدح فيه أبو عبيدة الناطق باسم كتا ئب القSام#فلسطين_تنتصر pic.twitter.com/zD6fqtgTKq — 48 الإخبارية (@48nnews) May 24, 2021

وأكد أن "الشاباك" اعتقل الأعسم وحقق معه لمدة ساعتين، بسبب تمجيد المقاومة الفلسطينية في غزة وغنائه "أبو عبيدة معذبهم.. ليلة ليلة مرهبهم" في المناسبات والأعراس، والتي نُشرت مقاطع فيديو لبعض منها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الموقع الإلكتروني أن المحققين الإسرائيليين حذروا المغني الفلسطيني من ترديد العبارات المشيدة بالمقاومة في غزة.

ويشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الفلسطينية منها، عجت بالكثير من التغريدات والتعليقات الخاصة بأغنية معين الأعسم، (30 عاما) من قرية تل السبع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، وانتشرت بشكل لافت للنظر، خلال الأيام القليلة الماضية.

ولفت الموقع الفلسطيني إلى أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 250 شابا وشابة فلسطينية، خلال اليومين الماضيين، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات ضد العملية العسكرية على مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة وتنديدا باعتداءات المستوطنين على المواطنين العرب.