اليمن: قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين إثر قصف للجيش بمحافظتي مأرب والضالع

أعلنت وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء 26 مايو/أيار، إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في قصف بمحافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، أن "مدفعية الجيش استهدفت مجاميع للحوثيين كانت تحاول التسلل إلى مواقع في جبهة الكَسّارة غرب مأرب، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجماعة".

وأضاف أن "عدداً آخر من الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح في استهداف مماثل نفذه الجيش في جبهة العَبدية بالأطراف الجنوبية الغربية لمحافظة مأرب".

وأشار إلى "إسقاط طائرة مُسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون، مساء الثلاثاء، في جبهة المَشْجَح غرب مأرب".

في السياق الميداني أيضاً ولكن في محافظة الضالع وسط اليمن، قال الجيش اليمني عبر موقعه، إنه "قصف مركز تجمع للحوثيين في منطقة مفرق حَجلان بجبهة مُريس (مديرية قَعْطَبَة) شمال الضالع، موقعاً قتلى وجرحى منهم، وخسائر كبيرة في المعدات والعتاد القتالي".

ويشهد اليمن، منذ 2014، معارك طاحنة بين قوات الحكومة المعترف بها دولياً، والمسنودة من تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية؛ وبين جماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب البلاد.

وأودى الصراع المستمر منذ أكثر من 6 أعوام في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.