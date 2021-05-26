عاهل الأردن يثمن القرارات الأمريكية الأخيرة حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

أشاد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بقرارات الإدارة الأميركية الأخيرة المتعلقة بملف النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، مجددا الدعوة للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس بعد المواجهة الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين على خلفية توتر الأوضاع هناك.

القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للديوان الملكي في الأردن اليوم الأربعاء، إن الملك:

"ثمن قرارات الإدارة الأمريكية المتضمنة إعادة فتح القنصلية العامة بالقدس واستئناف دعم [وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين] الأونروا"، مؤكدا على أن:

"دور الولايات المتحدة محوري في الدفع نحو تحقيق السلام العادل الشامل على أساس حل الدولتين".

وأشار العاهل الأردني إلى "ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس ومقدساتها وعدم المساس به، وحذر من استمرار محاولات التهجير المتكررة لأهالي عدد من أحياء القدس الشرقية".