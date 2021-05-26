غانتس مهددا لبنان: يتلقى مصير غزة في حال فكر حزب الله في مهاجمة إسرائيل

هدد بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، لبنان، بأن يتلقى مصير قطاع غزة في حال فكر حزب الله في مهاجمة بلاده.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، عن غانتس، أنه "في حال بدأت الحرب من الشمال، فإن لبنان سيرتجف، وستصبح مثل قطاع غزة، من حيث تدمير والخراب الذي حلَّ بها.

وأكدت الصحيفة أن تصريحات غانتس جاءت على خلفية خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، وكذلك خطاب قائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيي السنوار، اليوم الأربعاء، واللذان هددا فيهما إسرائيل، وتوعدا برد قاس في حال إقدام الجيش الإسرائيلي على مهاجمة القطاع مرة أخرى.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، متوعدا لبنان:

كما أثبتنا في عملية حارس الأسوار، فإن المنازل التي ستكون فيها أسلحة وإرهابيين ستتحول إلى خراب ودمار إذا لزم الأمر.

وشدد غانتس على أن جيش بلاده مستعد دائما لحماية مواطنيه في أي وقت، وعلى أي ساحة وجبهة، محملا الحكومة اللبنانية المسؤولية عن أي هجمات من أراضيها.

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي أن بلاده لا تريد القتال، وتفضل الاستقرار وعدم التصعيد، مدعيا أنها ستحافظ على حرية العبادة لجميع الأديان، ولن تسمح بأي انتهاك للأمن المقدسة أو لسيادة إسرائيل.