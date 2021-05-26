الصحة المصرية تخصص غرفة عزل لمرضى "الفطر الأسود"

ونقلت بوابة "أخبار اليوم" عن الدكتور محمد علي، وكيل مديرية الصحة بمحافظة مطروح، إنه يتم تجهيز غرف عزل لأي حالة مصابة بالفطر الأسود في مستشفى النجيلة بمطروح.

وأوضح المسؤول المصري أن تخصيص تلك الغرفة جاء بناء على تعليمات بتوفير أماكن لعزل المصابين بالفطر الأسود حال ورود حالات مصابة كإجراء احترازي استباقي.

وأرجع الدكتور محمد علي ظهور الفطر الأسود إلى انخفاض المناعة واستخدام المضادات الحيوية واستخدام الكورتيزون بكميات كبيرة .

وتابع: "الأطقم الطبية على علم بطريقة التعامل مع حالات الفطر الأسود لأن الفطر الأسود متواجد منذ سنوات كثيرة" مشيرا إلى أن الفطر الأسود متواجد منذ فترات طويلة ولكن الفطر الأسود ينشط في الحالات التي تعاني من ضعف حاد في جهاز المناعة واستخدام المضادات الحيوية .

وأشار وكيل مديرية الصحة بمحافظة مطروح، إلى أنه بدأ التخطيط لتجهيز غرف عزل في مستشفى النجيلة لأي مصاب بالفطر الأسود في مصر"، لافتا إلى أنه لم يتم رصد حالات مصابة بالفطر الأسود في مصر مع بداية ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا في مصر ، موضحا أن بعض الحالات التي تتعافي من فيروس كورونا تعاني من أعراض يستمر معها لعدة شهور، قائلا :" رصدنا عددا من الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا أكثر من مرة ".