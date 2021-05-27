قال وزير خارجية فلسطين، رياض المالكي، اليوم الخميس، إنه لا سلام دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

كما طالب المالكي بتشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات التي حصلت في قطاع غزة، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بحسبما ذكرت قناة "العربية".

وزير خارجية فلسطين: لا سلام دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) May 27, 2021

​وأكد وزير خارجية الفلسطيني أن "الاحتلال الإسرائيلي" أساس كل المشاكل.

وزير خارجية فلسطين: نطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) May 27, 2021

​هذا وبدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، فجر الجمعة الماضية، بعد تصعيد عسكري استمر أحد عشر يوما، عقب موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر وحركتا حماس والجهاد الإسلامي مساء الخميس على وقف إطلاق النار بوساطة مصرية.

وقد بدأت شرارة الأحداث المتصاعدة من اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية إثر اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي. وإلى جانب ذلك، جرت محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة؛ في خطوة ندد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.

وخلف القصف الإسرائيلي لغزة والمواجهات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية 243 قتيلا من الجانب الفلسطيني، و13 قتيلا من الجانب الإسرائيلي.