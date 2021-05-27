سهى عرفات لـ "السنوار": ما أروعك 

أعربت سهى عرفات، أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، مساء أمس الأربعاء، عن تقديرها لقائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيي السنوار، وحديثه عن "أبو عمار".

وكتبت سهى عرفات على صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، مساء أمس الأربعاء، معربة عن تقديرها وشكرها للسنوار، قائلة:

شكر خاص من صميم القلب للعرفاتي الحمساوي دكتور يحيى السنوار، ما أروعك.

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وتأتي تصريحات أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل، تعليقا على خطاب السنوار، أمس الأربعاء، بشأن تعليقه على نتائج الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمعروفة إسرائيليا باسم "حارس الأسوار"، وفلسطينيا بـ"سيف القدس"، والتي قدم خلالها التحية لـ "أرواح الشهداء"، وخصّ بالذكر الشيخ أحمد ياسين، والقائد "أبو عمار".

وقال يحيي السنوار، قائد حركة حماس في قطاع غزة:

التحية كل التحية، نقول لأبي عمار، نم قرير العين، فقد قضيتَ وأنت تحاول تطوير قدرات المقاومة للشعب الفلسطيني، فقد أصبح لأبنائك من كتائب القسام والمقاومة مئات الصواريخ.