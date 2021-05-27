ولي عهد أبوظبي: الأحداث الأخيرة في قطاع غزة تؤكد أهمية العمل المشترك من أجل السلام

أكد ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، أن الأحداث الأخيرة، تؤكد أهمية العمل المشترك من أجل السلام.

القاهرة، 27 مايو - سبوتنيك. وجدد ابن زايد دعم الإمارات لأي خطوة في هذا الاتجاه من منطلق نهجها الداعم للسلام والتعايش، وإيمانها بأن السلام هو ضمانة المستقبل الأفضل للمنطقة وشعوبها.

وجاء تصريح ابن زايد لدى زيارته للأردن، واستقبال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين له، اليوم الخميس.

وشدد العاهل الأردني على أهمية البناء على وقف إطلاق النار، المعلن مؤخرا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بعد تصعيد عسكري واقتتال بينهما دام 11 يوما، من أجل تفعيل المسار السياسي لإنهاء الصراع.

وبحسب بيان للديوان الملكي الأردني، أكد الملك عبد الله الثاني خلال لقائه بولي عهد أبو ظبي الذي وصل عمّان في وقت سابق اليوم "أهمية اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والحفاظ عليه"، مشددا "على أهمية البناء على وقف إطلاق النار في غزة، والاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية، لتفعيل المسار السياسي من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

وذكر العاهل الأردني أيضا "ضرورة مواصلة بذل كل الجهود عربيا ودوليا لوقف ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات استفزازية متكررة وغير قانونية في القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، والتي قادت إلى التصعيد الأخير، وتؤجج التوتر والاحتقان بالمنطقة".