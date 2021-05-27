المنفي يزور تونس السبت المقبل

أعلنت الرئاسة التونسية، أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، سيزور البلاد يوم السبت المقبل بناء على دعوة من الرئيس قيس سعيد.

ووفقا لبيان الرئاسة التونسية، فإنه بناء على دعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يتوجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في زيارة رسمية إلى تونس خلال الفترة من 29 إلى 31 مايو/أيار الجاري.

وأضاف البيان أن "هذه الزيارة تأتي في إطار مزيد تعزيز روابط الأخوة المتينة والتاريخية وعلاقات الشراكة الراسخة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات".

وأوضح البيان أن "الزيارة ستشكل أيضا مناسبة متجددة لمناقشة ملفات التعاون الثنائي وسبل تطويرها والارتقاء بها إلى تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلا عن مواصلة التشاور والتنسيق بخصوص المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".