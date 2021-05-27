السيسى: نرفض فرض الأمر الواقع بشأن سد النهضة

وأكد الموقع الإلكتروني "اليوم السابع"، مساء اليوم الخميس، أن تصريحات السيسي جاءت خلال زيارته إلى جيبوتي، اليوم، والتي أكد خلالها رفض مصر

أي إجراءات أحادية لا تراعى مصالح وحقوق دولتي المصب، مصر والسودان.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى جيبوتي، حيث كان على رأس المستقبلين الرئيس إسماعيل عمر جيلة، فضلا عن عدد كبير من كبار المسؤولين الجيبوتيين.

وأوضح الرئيس السيسى في كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الجيبوتي، أنهما استعرضا المستجدات الخاصة بقضية سد النهضة، وهو الملف الذي يمس المصالح الحيوية للمنطقة برمتها، مؤكدا على حتمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة، وبما يحقق مصالح الجميع، ويعزز من أواصر التعاون والتكامل بين بلدان وشعوب المنطقة.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، ذكر قبل يومين أن الملء الثاني لسد النهضة لا يؤثر على مصر، مؤكدا أن الفيصل بالنسبة لمصر هو حدوث ضرر مائي عليها جراء أي تصرف أحادي من جانب إثيوبيا.

وفشلت حتى اليوم كل جولات المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد، وكان أبرز تلك الجولات تلك التي عقدت برعاية أمريكية، دون توقيع اتفاق بين الدول الثلاث، حيث رفضت إثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات.

كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى ثلاث دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق.