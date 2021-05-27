مصر: نجحنا في الحد من الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي بنسبة 92%

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، أن جهودها نجحت في الحد من الإصابة السنوية بمرض التهاب الكبد الفيروسي بنسبة 92%.

جاء هذا في تصريحات لهالة زايد وزيرة الصحة خلال مشاركتها عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في جلسة نقاشية للمنتدى الاقتصادي العالمي 2021 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على "فيسبوك"، قالت الوزيرة: "إن هذا الإنجاز تحقق نتيجة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سي" والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة".

وأوضحت الوزيرة أنه تم من خلال الحملة فحص أكثر من 70 مليونا من المصريين وغير المصريين خلال 6 أشهر، وتقديم العلاج لأكثر من مليوني مريض بالمجان.

وبينت أن آلية العمل بالمبادرة شملت: الاختبارات، التشخيص، توفير الأدوية، تقديم العلاج المناسب للمرضى.

وفي هذا الإطار، أشارت إلى نجاح مصر في إنتاج أدوية أمراض التهاب الكبد الفيروسي محليا بنسبة 100% بأسعار بسيطة مقارنة بالأسعار العالمية.