فوز الرئيس السوري بشار الأسد بفترة رئاسية جديدة

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ، فوز الدكتور بشار الأسد في انتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية بعد حصوله على أغلبية مطلقة لأصوات الناخبين السوريين.

وقال صباغ خلال مؤتمر صحفي في مبنى مجلس الشعب (البرلمان)، إن الأسد حصل على 13 مليونا و540 ألفا و860 صوتا.

وحصل الرئيس السوري على ما نسبته 95.1% من الأصوات الصحيحة للناخبين داخل وخارج سوريا.



وكشف صباغ عن أن إجمالي الناخبين السوريين الذين حق لهم الاقتراع داخل وخارج أراضي الجمهورية العربية السورية، بلغ أكثر من 18 مليون، قام 14 مليون منهم بالإدلاء بصوته، وبنسبة تصويت بلغت 78.65%.