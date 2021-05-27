المرشح عبد الله عبد الله: مبروك للرئيس الأسد ونحن مع قرار الشعب السوري

دمشق - سبوتنيك. وقال لـ"سبوتنيك": "مبروك للرئيس الأسد ونحن مع قرار الشعب السوري، مبروك للشعب العربي السوري وللرئيس بشار الأسد".

وأضاف "هذه الانتخابات فرزت وهذا قرار الشعب وما يقرره الشعب نحن معه"، مؤكدا: "لا يوجد لنا أي اعتراض على الانتخابات ونتائجها ونحن مع خيار الشعب السوري".

وكان رئيس مجلس الشعب السوري أعلن في وقت سابق الليلة فوز المرشح بشار الأسد برئاسة الجمهورية بأغلبية مطلقة بلغت نسبتها 95.1 في المائة.

وحصل المرشح الثاني المعارض محمود مرعي على نسبة من الأصوات بلغت 3.3 في المائة في حين حصل المرشح عبد الله على نسبة 1.5 في المائة من أصوات الناخبين داخل وخارج سوريا.