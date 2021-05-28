مباحثات ليبية تركية حول سبل التنسيق والتعاون بين البلدين... صور

استقبل رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الخميس، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، والوفد المرافق له في العاصمة التركية أنقرة.

ووفقا لبيان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين ليبيا وتركيا، مؤكدين على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما تباحث الجانبان أيضا حول سبل التنسيق والتعاون بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان التركي.

وخلال اللقاء قدم المشري هدية تاريخية لرئيس البرلمان التركي، وهي صورة ملتقطة للجلسة الثانية لمجلس النواب الليبي بتاريخ 19 نوفمبر/ تشؤين الثاني سنة 1952، والتي تضمنت تهنئة من البرلمان التركي إلى البرلمان الليبي، وهي أول برقية تهنئة يتلقاها البرلمان الليبي بعد استقلال البلاد.