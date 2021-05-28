برلماني روسي يعلق على فوز الأسد بفترة رئاسة جديدة في سوريا

علق عضو اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، سيرغي تسيكوف، اليوم الجمعة، على فوز الرئيس السوري بشار الأسد، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد.

وقال تسيكوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "هذا نصر مقنع يتحدث عن دعم الشعب السوري لرئيسه؛ وهذا يجعل من الممكن مواصلة الإجراءات المتعددة الأوجه لإحلال السلام والهدوء على الأراضي السورية؛ يعطي الأمل لتوحيد الأراضي السورية".

وأشار تسيكوف إلى أن الأسد أثبت أنه رئيس قوي لم يغادر بلاده في الفترات الصعبة، فهو يعرف كيف يجد الحلفاء والأصدقاء، "لا يحني رأسه للأعداء".

وتعليقا على الانتقادات الموجهة من الدول الغربية بشأن الانتخابات السورية، أشار تسيكوف إلى أن الغرب " لا يعترف بالانتهاكات الصارخة في بلدانه كما حدث خلال الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة". لكن في الوقت نفسه، ينتقد السياسيون الغربيون الدول الأخرى التي تعيش وفقًا لقوانينها الداخلية، والتي "يحاولون فرض إرادتهم عليها".

وفاز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة بعدما حاز على 95.1 في المئة من الأصوات حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب حموده صباغ.

وحصل المرشحان محمود أحمد مرعي، على 470 ألفا و276 صوتا بنسبة 3.3 في المئة وعبد الله سلوم عبد الله على 213 ألفا و968 صوتا، وبنسبة1.5 في المئة من مجموع الأصوات التي شاركت في التصويت إذ بلغ العدد الإجمالي للناخبين داخل سوريا وخارجها 18107108 .

ويحدد الدستور السوري فإن مدة الولاية الرئاسية محددة بسبع سنوات ميلادية.

المرشح محمود مرعي قال لسبوتنيك نحن نحترم إرادة الشعب السوري والرئيس الأسد صمد خلال 10 سنوات من العدوان الغربي والإرهابي على سوريا.

بدوره المرشح عبد الله سلوم عبد الله هنأ الأسد على الفوز وقال: "لايوجد لدينا أي اعتراض على الانتخابات ونتائجها ونحن مع خيار الشعب السوري".