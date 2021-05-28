يرتبط بالإمارات.. إسرائيل تشهد حدثا هو الأول منذ 16 عاما

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن بلادها ستشهد حدثا هو الأول من نوعه منذ 16 عاما كاملة، ويرتبط بالإمارات.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، بأن سفينة شحن إماراتية ضخمة ستصل يوم الأحد المقبل إلى ميناء إيلات بجنوب إسرائيل على البحر الأحمر، وهو حدث لم تشهده البلاد منذ العام 2005.

وأكدت الصحيفة أن قدوم السفينة إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر يعزى إلى وجود ازدحام شديد في ميناءي أسدود وحيفا، وسط وشمال إسرائيل على البحر المتوسط، مشيرة إلى أن "السفينة PS VALETTA" ستكون أول سفينة تصل من أبو ظبي إلى ميناء إيلات، وعلى متنها شحنة ضخمة تبلغ حوالي 4000 طن من الحديد.

وأوضحت أن ميناء أسدود مزدحم بشدة، نتيجة وجود نحو 66 سفينة هناك، وبأن السلطات الإسرائيلية قررت زيادة عدد العمال لمواجهة هذا الازدحام الذي لم تشهده البلاد من قبل، لافتة إلى أن أنشطة ميناء إبلات تركزت على تفريغ سيارات جديدة من اليابان وكوريا الجنوبية والصين فحسب، وأن السفينة الإماراتية هي الأولى من نوعها.

ويشار إلى أن الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية أمريكية.

ويذكر أنه وصلت الكثير من سفن الشحن الإماراتية إلى ميناءي أسدود وحيفا، خلال الأشهر القليلة الماضية.