بوتين يهنئ الأسد بإعادة انتخابه رئيسا لسوريا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تهنئته للرئيس السوري بشار الأسد بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، على أن روسيا تعتزم مواصلة تقديم الدعم الشامل للشركاء السوريين في مكافحة قوى الإرهاب والتطرف.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين، اليوم الجمعة: "بعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برقية تهنئة إلى بشار الأسد، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية العربية السورية ".

وأكد بوتين على أن الجانب الروسي يعتزم مواصلة تقديم الدعم الشامل للشركاء السوريين في محاربة قوى الإرهاب والتطرف، وكذلك في دفع عملية التسوية السياسية وإعادة إعمار البلاد بعد انتهاء الصراع".

وأضاف الرئيس الروسي: "نتائج التصويت أكدت على سلطتك السياسية العليا، ثقة إخوانك المواطنين في المسار تحت قيادتكم لتثبيت الوضع في سوريا في أسرع وقت ممكن وتعزيز مؤسسات الدولة فيها".

وفاز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة بعدما حاز على 95.1 في المئة من الأصوات حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب حموده صباغ.

وحصل المرشحان محمود أحمد مرعي، على 470 ألفا و276 صوتا بنسبة 3.3 في المئة وعبد الله سلوم عبد الله على 213 ألفا و968 صوتا، وبنسبة1.5 في المئة من مجموع الأصوات التي شاركت في التصويت إذ بلغ العدد الإجمالي للناخبين داخل سوريا وخارجها 18107108 .