احتفالات شمالي لبنان بفوز بشار الأسد بالرئاسة السورية

شهدت منطقة جبل محسن في طرابلس شمالي لبنان، تجمعات وإطلاق مفرقعات نارية احتفالا بفوز بشار الأسد رئيسا للجمهورية العربية السورية لولاية جديدة، وذلك على وقع الأغاني والشعارات التي تدعم الأسد.

وقام الجيش اللبناني بتنفيذ انتشار كثيف في المنطقة، واتباع إجراءات صارمة مانعا حركة الخروج والولوج، لتفادي تدهور الوضع الأمني بين منطقة جبل محسن وباب التبانة.

وكان الحزب العربي الديمقراطي الموالي للأسد قد أصدر بيانا في عيد المقاومة والتحرير طلب فيه من "أهالي طرابلس وجبل محسن عدم إطلاق الرصاص لأي سبب كان".

احتفالات في شوارع طرابلس بفوز بشار الأسد بالرئاسة السورية، لبنان 27 مايو 2021 © Sputnik . Abedal Kader Albai

احتفالات في شوارع طرابلس بفوز بشار الأسد بالرئاسة السورية، لبنان 27 مايو 2021 © Sputnik . Abedal Kader Albai

احتفالات في شوارع طرابلس بفوز بشار الأسد بالرئاسة السورية، لبنان 27 مايو 2021 © Sputnik . Abedal Kader Albai 1 / 3 © Sputnik . Abedal Kader Albai احتفالات في شوارع طرابلس بفوز بشار الأسد بالرئاسة السورية، لبنان 27 مايو 2021

ودعا البيان "القوى الأمنية لأن تقوم بدورها لضبط كل من تسول له نفسه تعريض أمن الناس للخطر".

وسمع في ساعات متأخرة ليلا إطلاق نار كثيف في القرى والبلدات اللبنانية الحدودية شمالي لبنان، مصدرها الضفة السورية احتفالا بفوز الأسد.

وفاز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة بعدما حاز على 95.1 في المئة من الأصوات حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب حموده صباغ.

وحصل المرشحان محمود أحمد مرعي، على 470 ألفا و276 صوتا بنسبة 3.3 في المئة وعبد الله سلوم عبد الله على 213 ألفا و968 صوتا، وبنسبة1.5 في المئة من مجموع الأصوات التي شاركت في التصويت إذ بلغ العدد الإجمالي للناخبين داخل سوريا وخارجها 18107108 .

ويحدد الدستور السوري مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات ميلادية.