طهران تشدد على احترام حق الشعب السوري في تقرير مصير بلاده ومستقبله دون أي تدخل خارجي

هنأت إيران، اليوم الجمعة، الرئيس السوري بشار الأسد والشعب السوري الصامد على أنتصارهم الحاسم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

طهران – سبوتنيك. وهنأت الخارجية الإيرانية في بيان، سوريا حكومة وشعباً على نجاح الانتخابات السورية وانتصار الرئيس بشار الأسد.

وقالت الخارجية في البيان:"إن إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا بنجاح والمشاركة الواسعة للشعب السوري هي خطوة مهمة لإرساء السلام والاستقرار والهدوء وإعادة الإعمار والازدهار في هذا البلد".

وأضافت:"إن جمهورية إيران الإسلامية، مع احترامها لقرار الشعب السوري، تدعم حق الشعب السوري في تقرير المصير ومستقبل ذلك البلد دون أي تدخل خارجي".

وتابعت:" إيران تهنئ الرئيس الأسد والشعب السوري الصامد على انتصارهم الحاسم في هذه الانتخابات".

وفاز الرئيس السوري بشار الأسد، بولاية رئاسية جديدة مدتها سبع سنوات، بعدما حاز على 95.1 بالمئة من أصوات، من الناخبين الذين شاركوا في التصويت. حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب حموده صباغ.

وشارك في الانتخابات 14.2 مليون ناخب وبلغت نسبة المشاركة 78.64 بالمئة.