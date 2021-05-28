وفد من المخابرات المصرية يزور قطاع غزة للمرة الثالثة خلال أسبوع

وصل، مساء اليوم الجمعة، إلى قطاع غزة وفد من المخابرات العامة المصرية عبر معبر إيرز شمال القطاع.

رام الله، 28 مايو - سبوتنيك . وقال مصدر في حركة حماس لمراسل " سبوتنيك ": "حط وفد من المخابرات المصرية رحاله في قطاع غزة اليوم، حيث إن هذه الزيارة تتم برئاسة مسؤول ملف فلسطين بالمخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق".

وأضاف المصدر الحمساوي:

تعد هذه الزيارة هي الثالثة خلال أسبوع، في ظل جهود مصر لتثبيت اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، في ظل جولات التصعيد والمواجهة على جبهة قطاع غزة.

وتابع "سيعقد الوفد المصري، الذي يجري جولات ماراثونية بين غزة وتل أبيب ورام الله، لقاءات اليوم مع قيادة حماس والفصائل".

وأوضح: "سيعمل الوفد على تسهيل دخول المساعدات المصرية وغيرها من معبر رفح لقطاع غزة".

ويشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أعلن عن مبادرة مصرية تقضي بمنح مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لصالح عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

يأتي القرار المصري بعد الهجمات الإسرائيلية على القطاع التي خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى وأضرت بالبنية التحتية.