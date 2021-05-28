"الخدعة الكبرى"... مطالب بسرعة تحرك السلطات في الكويت لمنع "الرفيق الخفي"

حذر كاتب كويتي مما وصفه بالخديعة الكبرى، التي قد تحدث خلال الامتحانات التي باتت على الأبواب، مطالبا وزارة التربية والتعليم بسرعة التحرك لإحباطها.

وقال الدكتور ناجي سعود الزيد، في مقال بموقع "الجريدة" إن التقدم التكنولوجي الهائل تم استغلاله سلبياً بين عدد كبير من شباب الكويت، الذن يرهقون ميزانية الأسرة بدفع مبالغ خيالية للحصول على أحدث الأجهزة التكنولوجية، ويعتقد أنها ظاهرة تثير الإعجاب، وأنها إيجابية جداً إلى أن يكتشف أنها أكبر خدعة، وأنها أكبر سوء استغلال للتكنولوجيا.

وعلل وصفه لها بالخدعة الكبرى "بأن الامتحانات على الأبواب واقترب موعدها، وأن تلك التكنولوجيا عبارة عن سماعات للأذن متناهية الصغر، واستعمالها سيكون للغش أثناء الامتحان! وبعضها من الصعب اكتشافه، ووصلت أسعارها إلى ما يقرب المئة دينار للسماعة الواحدة".

وتابع "هكذا يستخدم بعض الشباب التكنولوجيا لكي يتخطوا الامتحانات، ويحصلوا على درجات عالية يتباهون بها. والحقيقة المخيفة جداً أن تلك الدرجات حصلوا عليها عن طريق الغش، والغش الذي من الصعب اكتشافه وتداركه".

واختتم مقاله بالقول إن "كل الأمل معقود حالياً على أن تتمكن وزارة التربية وبسرعة من القضاء على هذه الظاهرة بتركيب أجهزة تشويش على تلك الأجهزة السمعية، بحيث يتم القضاء على هذه الظاهرة وبسرعة".