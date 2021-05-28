وزير المالية الجزائري: خصصنا 22.5 مليار دينار لشراء اللقاحات

أكد أيمن عبد الرحمن، وزير المالية الجزائري، أن بلاده خصصت 22.5 مليار دينار لاقتناء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وهو ما يقارب "165 مليون دولار".

وبحسب جريدة "النهار" الجزائرية، قال عبد الرحمن: " قمنا بتخصيص 22.5 مليار دينار لاقتناء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا".

تصريحات الوزير الجزائري جاءت خلال استعراضه ما تم إنجازه خلال العام الماضي، خاصة مع وجود جائحة كورونا التي تطلبت بحسبه جهدا مضاعفا.

وتحدث عبد الرحمن عن تدابير وإجراءات استثنائية اتخذتها الحكومة الجزائرية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، والمؤسسات الاقتصادية من خلال وضع إجراءات جبائية تسهيلية وتبسيطية.

وأوضح أن بلاده اقتنت وسائل للحماية بـ 17.7 مليار دينار، ووضعت علاوات استثنائية لصالح العمال بـ 99.2 مليار دينار، وأيضا عمليات تضامن ومساعدات مالية لصالح العائلات والعمال الممارسين للمهن الحرة الهشة بـ 73.1 مليار دينار.

وعن إنشاء فوج عمل مكلف بإعداد قرار حول التقييم المالي والإقتصادي لآثار جائحة كورونا، أكد الوزير الجزائري أن هذا القرار يأتي لتحديد التكاليف الإقتصادية لهذه الأزمة.