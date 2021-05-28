مشعل: أشكر الجيش الأردني والعشائر الأردنية على موقفهم المشرف في معارك فلسطين والقدس

وجه خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي الخارجي لحركة "حماس"، اليوم الجمعة 28 مايو/أيار، الشكر للجيش الأردني والعشائر الأردنية، الذين لهم سجل مشرف في معارك فلسطين والقدس، على حد تعبيره.

وأوضح مشعل في خطاب وجهه إلى الشعب الأردني، نقلته قناة "المملكة" الأردنية، أنه ذهب من تفاعل الشعب الأردني مع الشعب الفلسطيني في الأيام الماضية من شمال الأردن إلى جنوبه.

وتابع بقوله "الأردن توأم جغرافي وديموغرافي وشقيق الروح لفلسطين، ومعا سنصنع المستقبل المشرق المنتصر".

وأشار إلى أنه وكل الشعب الفلسطيني يعرفون أصالة وفضل الشعب الأردني عليهم.

وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قد قال إن هناك ضرورة لمواصلة بذل الجهود لوقف انتهاكات واستفزازات إسرائيل في القدس.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، أكد الملك عبد الله الثاني ضرورة مواصلة بذل كل الجهود عربيا ودوليا لوقف ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات استفزازية متكررة وغير قانونية في القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، لافتا إلى أن هذه الاستفزازات هي التي قادت إلى التصعيد الأخير، وتؤجج التوتر والاحتقان بالمنطقة.

وشدد العاهل الأردني على أهمية البناء على وقف إطلاق النار في غزة، والاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية، لتفعيل المسار السياسي من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

​وأكد الملك عبد الله مواصلة المملكة جهودها لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس ومقدساتها.