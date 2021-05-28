تسجيل
21:20 GMT28 مايو/ أيار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صور أقمار صناعية جديدة تظهر بدء ملء خزان سد النهضة

    بعد فشل الجهود الدولية... ما الذي يمكن أن تقدمه قطر في ملف سد النهضة؟

    © REUTERS / Maxar Technologies
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0e/1045998101_0:193:3239:2014_1200x675_80_0_0_8b56b0001cc030c2156f1ff617cf14a6.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202105281049100016-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%D8%9F/

    في ظل تصاعد حدة الخلافات بين مصر والسودان من جانب، وبين إثيوبيا من جانب آخر حول ملف سد النهضة، بدأت قطر تحركاتها للتدخل كوسيط لتقريب وجهات النظر وحل الأزمة بشكل دبلوماسي.

    ويرى مراقبون أن قطر لها باع طويل في ملفات التفاوض والوساطة، خاصة بعد نجاحها في ملف فلسطين وإسرائيل، وملفات أخرى، مؤكدين أن تدخل الدوحة يصب في صالح الأمن القومي العربي.

    إنزال مدرعة من طائرة مصرية لأول مرة
    arms-expo
    بعد زيارة السيسي... مصر ترسل مساعدات على متن طائرات عسكرية إلى جارة إثيوبيا

    وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية، يوم الخميس، بأن وفدا برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية رضوان حسين أجرى زيارة عمل إلى دولة قطر.

    وساطة قطرية

    وأجرى حسين خلال الزيارة محادثات مع وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تناولا فيها القضايا الثنائية والإقليمية.

    وحضر اللقاء أعضاء الوفد الإثيوبي ونائب وزير الخارجية القطري سلطان بن سعد الموريكي، كما التقى الوفد في وقت لاحق مع ممثلين عن مختلف جمعيات المغتربين الإثيوبية في قطر للحديث عن الوضع الحالي في إثيوبيا.

    وتناولت المحادثات "الوضع الحالي لسد النهضة والتعليقات التي أثيرت بشأنه" والعلاقات بين إثيوبيا وقطر، فضلا عن القضايا الإقليمية. وقال رضوان إن "الوقت قد حان لكي يدعم الإثيوبيون الحكومة لمواجهة التحديات الداخلية ومقاومة الضغوط الخارجية لبناء مستقبل أفضل".

    وكان محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، زار مصر منذ يومين، لطي صفحة الخلاف بين الدوحة والقاهرة. وقال إن بلاده ترى أن مصر من الدول الكبرى في المنطقة وتلعب دورا قياديا في الملفات الإقليمية.

    وأضاف الشيخ محمد في مقابلة تلفزيونية :"علاقتنا مع مصر مرت بمراحل فيها توترات كثيرة ولكن كان هناك حفاظ على الحد الأدنى للعلاقة حتى في مرحلة الأزمة، سواء من ناحية عدم مس الاستثمارات القطرية أو تسهيل بقاء الطلاب القطريين في مصر وهذا كان مقدر من جانب قطر".

    خبرة قطرية

    اعتبر عبدالله خاطر، المحلل القطري، أن بعد تحسن العلاقات المصرية القطرية وكون قطر تملك علاقات قوية مع مختلف دول القرن الأفريقي وإثيوبيا، وبحكم خبرات الدوحة في قضايا المفاوضات وسمعتها ونزاهتها ترى أنه يمكن إيجاد حلول في ملف سد النهضة.

    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القصر الرئاسي في الخرطوم، السودان، 6 مايو 2021
    © AP Photo
    السيسى: نرفض فرض الأمر الواقع بشأن سد النهضة

    وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك تجد قطر أن هناك فرصة لنجاحها في إمكانية إيجاد هامش مباحثات قد تؤدي لتوافق الأطراف المعنية في هذا الشأن، ويرى أن أزمة سد النهضة وتعبئة السد الثانية معضلة وأزمة كبيرة، وفي حال استطاعت قطر حلحلتها ستضاف لمكاسب قطر الدبلوماسية.

    وأوضح أن قطر تملك الكثير من الأوراق لدفع التفاوض من جانب الطاقة خاصة الطاقة النظيفة إلى القدرة على الاستثمار، مضيفا: "لذلك قد تفاجئنا قطر على قدرتها على حل المعضلات على المستوى الإقليمي والعالمي".

    وتابع: "رأينا قطر تمكن الولايات المتحدة وطالبان وطالبان والحكومة الأفغانية من التوافق على حلول سلمية، وكذلك قدرتها على التوسط لإيقاف المواجهات الأخيرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية".

    تعنت إثيوبي

    بدوره اعتبر الدكتور مختار غباشي، رئيس المركز القومي للدراسات السياسية والاستراتيجية أن محاولة دولة قطر التدخل لحلحلة الأزمة القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا مقدرة، وتعني أن الدوحة عادت إلى الحضن العربي، وهذا أفضل للأمن القومي العربي بدلًا من أن تتجاذب أطراف دولية الدوحة.

    وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فرغم الجهود القطرية وقبلها الأمريكية والروسية والأفريقية لن تستجيب إثيوبيا لأي محاولات لتقريب وجهات النظر في هذا الموضوع، نظرا لأن هناك ملفات في النزاعات الدولية غير قابلة للحل، مثل الملف الفلسطيني، وأيضا أزمة سد النهضة.

    ويرى غباشي أن التعنت الإثيوبي وإنكار أديس أبابا للحقوق التاريخية لمصر والسودان في نهر النيل، تجعل من هذه الأزمة غير قابلة للحل، حيث لم يعد هناك أي آلية عقابية تضمن التزام إثيوبيا بأي اتفاق يمكن توقيعه بشأن ملء السد.

    قمة ثلاثية عراقية مصرية أردنية - وزير الخارجية المصري سامح شكري، وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بغداد، العراق 29 مارس 2021
    © REUTERS / KHALID AL-MOUSILY
    وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره القطري لإجراء مباحثات

    وأكد أن الوساطة القطرية رغم أهميتها لن تجدي نفعًا في ظل فشل كافة الضغوط الدولية على إثيوبيا لتوقيع اتفاقية تضمن حقوق مصر والسودان، مشيرًا إلى أن حل هذه الأزمة لن يكون إلا عن طريق التدخل الجراحي لاستئصال مصدر التهديد.

    وكان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قد أكد عزم بلاده مواصلة الدعم والمساندة للسودان في قضاياه الآنية التي جعلته في قلب الأحداث، ولا سيما قضيتا سد النهضة والتوترات الحدودية مع أثيوبيا.

    وفشلت حتى اليوم كل جولات المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد، وكان أبرز تلك الجولات تلك التي عقدت برعاية أمريكية، دون توقيع اتفاق بين الدول الثلاث، حيث رفضت إثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات.

    كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى ثلاث دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق.

    إنفوجراف.. مصر تتوسع في أفريقيا بـ4 اتفاقيات دفاعية
    © Sputnik
    إنفوجراف.. مصر تتوسع في أفريقيا بـ4 اتفاقيات دفاعية

    انظر أيضا:

    السيسي يطلع وزير الخارجية الأمريكي على موقف مصر من أزمة سد النهضة
    السيسى: نرفض فرض الأمر الواقع بشأن سد النهضة
    "سياسة ذات وجهين"... أمريكا تهاجم إثيوبيا بشأن انتهاكات تيغراي... ماذا عن سد النهضة؟
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فنانون يؤدون عرضًا خلال احتجاجات جديدة ضد حكومة الرئيس الكولومبي إيفان دوكي في ميديلين، كولومبيا 26 مايو 2021
    أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    بايدن يعد نتنياهو بتجديد نظام القبة الحديدية الإسرائيلية
    كيف تحافظ على أمن اسرائيل؟
    إنفوجراف.. مصر تتوسع في أفريقيا بـ4 اتفاقيات دفاعية
    مصر تتوسع في أفريقيا بـ4 اتفاقيات دفاعية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك