الصحة المصرية ترد على أنباء أثارت ضجة بين المواطنين

نفت وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، إطلاقها أية تحذيرات أو إجراءات استثنائية، بما في ذلك تخصيص أماكن للعزل، من أجل مواجهة مرض الفطر الأسود.

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وقال وكيل وزارة الصحة لشؤون الطب الوقائي، محمد عبد الفتاح، خلال مداخلة مع تلفزيون "إم بي سي مصر" إن مرض الفطر الأسود ليس جديدا، وأنه عرف في مصر منذ عام 1969، وهو من فصيلة العفن.

وأوضح أنه يستهدف ضعاف المناعة، ولا يهاجم أو يسبب أي خطورة للأصحاء، كما أنه لا ينتقل من شخص إلى آخر، ولا علاقة بمرض "كوفيد 19".

كما أشار إلى أن الأبحاث العلمية كشفت عن ارتباطه بنقص المناعة فقط، بغض النظر عن المسبب، لافتا إلى أن بروتوكول علاج "كوفيد 19" يخلو من الأدوية التي تؤثر سلبا على المناعة.

وقال إن الوزارة لم تطلق تحذيرا خاصا بهذا المرض، ولم تخصص غرف عزل له بمستشفى النجيلة، لأنه بالأساس مرض غير معد على الإطلاق، وأن الحالات المرصودة مجرد اشتباه وليست مؤكدة.

ذكرت وسائل إعلام مصرية، هذا الأسبوع، أنه يجري تجهيز غرف عزل لأي حالة مصابة بالفطر الأسود في مستشفى النجيلة بمحافظة مطروح.