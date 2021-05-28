التحالف العربي: اعتراض طائرة مفخخة لـ"أنصار الله" أطلقت باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، الجمعة، إحباط هجوم جوي لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية على المملكة، هو الثاني من نوعه خلال أقل من 24 ساعة.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، نقلا عن التحالف، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها جماعة "أنصار الله" باتجاه خميس مشيط جنوب غربي السعودية.

واتهم التحالف، "أنصار الله" بـ "استمرار محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مؤكداً "اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وسائل إعلام سعودية، أن قوات التحالف اعترضت طائرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة.

ولم تعلن جماعة "أنصار الله"، تبني الهجومين الجويين على السعودية.

وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.