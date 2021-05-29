أنصار الله" تعلن مهاجمة قاعدة الملك خالد الجوية جنوب السعودية بطائرتين مسيرتين

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم السبت، تنفيذ هجوم جوي على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب غربي السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عبر "تويتر"، إن "سلاح الجو المُسير تمكن من تنفيذ عملية هجومية استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بطائرتين (قاصف 2 كي) وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف: "الإستهداف يأتي في إطار حقنا المشروع والطبيعي في الرد على العدوان (في اشارة إلى عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن) وحصاره المتواصل على شعبنا".

ومساء الجمعة، نقلت وسائل إعلام سعودية، عن التحالف إن دفاعاته الجوية اعترضت ودمرت طائرتين مُسيرتين مفخختين أطلقتهما "أنصار الله" باتجاه خميس مشيط والمنطقة الجنوبية في المملكة.

وفي التاسع من مايو الجاري، أعلنت جماعة "أنصار الله" تحقيق إصابة دقيقة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، خلال هجوم نفذته بطائرة مُسيرة نوع "قاصف 2 كي".

وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.