الرئيس العراقي يشدد على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر

شدد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد.

ونقلت قناة "السومرية" عن صالح، قوله خلال كلمته في المؤتمر الرابع لمنظمات المجتمع المدني: "إجراء الانتخابات في موعدها المحدد استحقاق وطني ومطلب شعبي، وعلى التعبئة المجتمعية المشاركة في الانتخابات".

وأضاف صالح، قائلا: "الاحتكام إلى الشعب هو الحل لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، من الضروري المضي بإصلاحات حقيقية لردم الفجوة مع الشعب".

وحث الرئيس العراقي القوى السياسية إلى تحكيم لغة العقل لتجاوز الأزمات ومحاربة المال السياسي وكبح الفساد.

واختتم، بقوله: "أتطلع إلى التعاون مع مجلس النواب بشأن مكافحة الفساد، الإصلاح المنشود مسؤولية الجميع".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أعلن عن تحديد الـ6 من يونيو/حزيران المقبل موعداً لإجراء الانتخابات، قبل تأجيلها إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول، لأسباب فنية ولوجستية، بحسب الحكومة العراقية.

ومن وقت لآخر يتجدد الحديث عن تأجيل الانتخابات، إلا أن مسؤولين عراقيين يؤكدون أنه لا تأجيل مطلقا هذه المرة.

وقد سبق ونفت مفوضية الانتخابات العراقية أنباء تحدثت عن مساعٍ سياسية لتأجيل إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، حيث قالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، في تصريحات صحفية إن "الاقتراع سيجري في موعده المحدد في 10 أكتوبر المقبل، وليس هناك حديث عن التأجيل".