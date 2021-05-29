من أجل "ألف دينار"... مقتل طفل في صراع قبلي جنوبي العراق.. فيديو

تحوّل خلاف بين شخصين على أحقية مبلغ ألف دينار عراقي إلى نزاع قبلي، أسفر عن مقتل طفل وإصابة اثنين آخرين في ميسان جنوبي العراق.

وأفادت مصادر أمنية، ووسائل إعلام محلية، بأن شخصين اختلفا من أجل مبلغ ألف دينار، وادعى كل شخص أحقيته بالمبلغ، لكن الخلاف تطور إلى شجار لفظي، وتدخل من آخرين في الشجار الذي تطور لاحقا.

فيديو رقم 2 من ميسان نزاع عشائري بسبب الف 1000 دينار معدان احنه وبينه ملوحه pic.twitter.com/LG6BqhR8ul — مهدي الموسوي (@11IXgohXHD3hcHb) May 29, 2021

وبحسب المصادر، فإن الشخصين استدعيا ذويهما، الذين حضروا بالأسلحة الخفيفة إلى موقع الشجار، وبدأت عقب ذلك معركة حامية بين الطرفين، عبر إطلاق النار على منازل بعضهما.

وتسبب هذا النزاع بمصرع طفل وإصابة شخصين آخرين، جرّاء إطلاق النار الكثيف، فضلاً عن احتراق ثلاثة منازل بالحادثة، قبل أن تصل قوة أمنية وتنهي الخلاف، وتقبض على بعض المشاركين في النزاع.

وأثارت الحادثة غضباً شعبياً واسعاً، لجهة تعاظم مخاطر تلك النزاعات، وتأثيرها على أمن المواطنين، وتسببها بشكل متكرر في سقوط قتلى وجرحى، خاصة مع غياب الأسباب الداعية إليها، والتي تكون أحياناً لا تستوجب حمل السلاح ومواجهة الآخرين.