السعودية ترفع حظر دخول القادمين إليها من 11 دولة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، أنه تقرر السماح للقادمين من 11 دولة أوروبية وأسيوية وعربية، لدخول المملكة مع تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي، بدءاً من الساعة الواحدة من صباح يوم غد الأحد.