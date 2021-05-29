برقيات تهنئة دولية للرئيس السوري بشار الأسد

بعث رؤساء دول لبنان وأبخازيا وكوريا الشمالية وفلسطين رسائل تهنئة للرئيس السوري بشار الأسد بعد فوزه بولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية السورية.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية العربية السوري، قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون: "أتوجه اليكم بالتهنئة القلبية بمناسبة إعادة انتخابكم رئيساً للجمهورية العربية السورية الشقيقة".

وأضاف: "أتمنى أن تتواصل الجهود في المرحلة المقبلة لتثبيت الاستقرار في بلدكم، وإعادة اللحمة بين كافة أرجائه، فينعم الشعب السوري الشقيق بالأمن والازدهار، وتترسخ عملية عودة النازحين إلى وطنهم ليشاركوا في مسيرة نهوضه".

وتابع: "نتطلع إلى تطوير علاقاتنا الثنائية في كافة المجالات التي تخدم مصالح شعبينا العليا".

بدوره رئيس أبخازيا أصلان بجانيا، أفاد في برقيته: "نتائج التصويت الشعبي تدل على الدعم الكبير للشعب السوري لسياستكم الهادفة إلى حماية سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

وأضاف: "شجاعتكم الشخصية، والعمل البطولي للشعب السوري الذي استطاع تحت قيادتكم إنقاذ وطنه من الإرهابيين، محط إعجاب وتقدير".

أما رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ وون، فقال: "أظهرت الحكومة السورية وشعبها من خلال الاستحقاق الوطني إرادتهما الراسخة في حماية سيادة البلاد وأمنها، وإحباط المؤامرات العدوانية التي تحيكها شتى أنواع القوى المعادية والامبريالية".

وأضاف: "نتمنى لكم مزيداً من النجاح والتوفيق في أداء مسؤولياتكم من أجل بناء سورية المزدهرة".

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الرئيس السوري بشار الأسد، بانتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وبحسب وكالة "وفا"، أعرب عباس في برقية تهنئة، عن "اعتزازه بعلاقات الأخوة والاحترام المتبادل التي تجمع الشعبين والبلدين، وعن حرصه على تعزيزها، لما فيه خيرهما، ومصلحتهما المشتركة".

يشار إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد فاز بولاية رئاسية جديدة بعدما حصل على 95.1% من الأصوات حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب حموده صباغ، مساء الخميس الماضي، ويحدد الدستور السوري مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات ميلادية.