فيديو لحادث سير يكشف خطورة انشغال السائق

نشرت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، فيديو لحادث مروري، وذلك ضمن إطار حملة "درب السلامة" ومبادرة "لكم التعليق".

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشر على "تويتر" الذي وثقته كاميرات المراقبة، كيف تحول سيارة عن مسارها وتصدم دراجة نارية.

— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) May 28, 2021

ومن جانبها حذرت مديرية المرور والدوريات في إمارة أبوظبي السائقين من مخاطر الانشغال أثناء القيادة باستخدام الهاتف أو تناول الطعام أو الشراب، أوالانشغال بالتصوير، وغيرها من السلوكيات اللتي تؤدي الى فقدان التركيز وانحراف المركبة عن مسارها.

وذكرت بأن مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت 800 درهم وأربع نقاط مرورية.