"أنصار الله" تنشر مشاهد لـعملية اقتحام واسعة تستهدف آليات عسكرية وجنودا سعوديين

نشرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، مشاهد لـ"تدمير آليات عسكرية واستهداف جنود سعوديين" في عملية اقتحام واسعة، قالت إنها هجوم على عشرات المواقع العسكرية في عمق المملكة العربية السعودية.

وبحسب موقع "26 سبتمبر" التابع لـ"أنصار الله"، تظهر المشاهد رصد تحركات من قوات الجيش السعودي في المواقع المستهدفة قبل العملية.

كما تظهر المشاهد لحظات بدء الهجوم من عدة جهات بمباغتة الجيش السعودي وتدمير وإحراق عدد من المدرعات والآليات التابعة له.

وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية قد أعلنت، أمس الجمعة، تمكنها من السيطرة على عشرات المواقع العسكرية في عمق المملكة العربية السعودية.

🔥 جنود الجيش السعودي بين فارٍ وقتيل في معارك من المسافة صفر 29-05-2021



رابط يوتيوب:https://t.co/gT21SqZv17#عملية_جيزان_الواسعة pic.twitter.com/4VLLcoFbFe — البأس اليماني (@YeWrath) May 29, 2021

وأكدت "أنصار الله" أنها تمكنت من إلحاق خسائر في صفوف القوات السعودية والسودانية العاملة ضمن التحالف العربي، الذي تقوده الرياض في اليمن، وتحقيق انتصارات كبرى في جبهة جيزان.

وذكر موقع الإعلام الحربي اليمني، التابع لـ "أنصار الله"، أن مقاتلي الجماعة والقوات الموالية لها "نفذوا في وقت سابق، عمليات هجومية واسعة في محور جيزان (جنوب غربي السعودية)، تم على أثرها تحرير أكثر من 150 كم مربعا، السيطرة على 40 موقعا".

مشاهد لمدينة الخوبة السعودية



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مشاهد نوعية لواحدة من أوسع عمليات الجيش واللجان الشعبية في محور جيزان#موعدنا_الحدود pic.twitter.com/ochD0YqdIg — عبدالباسط الشرفي (@alshravee) May 29, 2021

وأوضح أنه تم "دحر قوات الجيش السعودي ومرتزقة الجيش السوداني (في إشارة إلى القوات السودانية العاملة ضمن التحالف العربي) ومرتزقة العدوان (يقصد قوات الحكومة اليمنية)، المتمركزة فيها وتكبيدهم خسائر فادحة في العديد والعتاد".

وأشار إلى "أن الإعلام الحربي سيعرض، في الثالثة من عصر اليوم السبت، مشاهد تفصيلية للعملية العسكرية الواسعة التي شاركت فيها مختلف الوحدات القتالية".

وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفًا عسكريًا من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.