في لقاء هو الأول منذ 13 عاما.. أشكنازي يلتقي سامح شكري في القاهرة غدا

قالت قناة عبرية رسمية، إن وزير خارجية إسرائيل غابي أشكنازي سيصل إلى القاهرة غدا الأحد ويلتقي نظيره المصري سامح شكري في لقاء هو الأول من نوعه منذ 13 عاما لبحث تثبيت وقف إطلاق النار بين تل أبيب وقطاع غزة.

وبحسب قناة "كان" فإن إن الحديث يدور عن أول لقاء علني يتم بصورة رسمية بين وزيري الخارجية الإسرائيلي والمصري منذ عام 2008.

وأشارت القناة إلى أن زيارة أشكنازي ستتزامن مع زيارة يجريها مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وأوضحت أن كامل سيزور غدا الأحد، إسرائيل ورام الله وسيصل الإثنين إلى قطاع غزة.

والأربعاء الماضي، كشفت قناة "كان" عن دعوة مصر لكل من إسرائيل وحركة "حماس" والسلطة الفلسطينية لإجراء محادثات غير مباشرة في القاهرة لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة وإعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين لدى "حماس".

وقالت القناة إن: "الشرط الإسرائيلي لإجراء المحادثات هو أن تتم في قنوات منفصلة وليس بالتوازي"، لاقتة إلى أن "الهدف من المحادثات: مناقشة احتمالية تهدئة طويلة الأمد - ومسألة الأسرى والمفقودين في غزة".

وأضافت أن الشرط الإضافي الذي وضعته إسرائيل هو أن أي تقدم في إعادة إعمار غزة سيكون مشروطا بإحراز تقدم في قضية الأسرى والمفقودين.

ومنذ الحرب على غزة صيف 2014 تحتفظ حركة "حماس" بجنديين إسرائيليين، دون أن تدلي بأي تفاصيل عن مصيرهما، فيما دخل مواطنان إسرائيليان قطاع غزة لاحقا في ظروف غامضة.

وبوساطة مصرية ودولية، بدأ تنفيذ وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل ، فجر 21 مايو/أيار الجاري، بعد 11 يوما من القصف المتبادل.