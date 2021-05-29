ليبيا تدعو الجزائر لإنشاء منطقة حرة بين البلدين

دعا وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، محمد الحويج، اليوم السبت، الجزائر إلى إنشاء منطقة حرة بين البلدين وفتح معبر دبدب غدامس لتعزيز التجارة.

ودعا السيد الحويج إلى افتتاح "المعبر الجمركي الموحد، لتشكيل فريق عمل لتعزيز التجارة وفتح الخطوط التجارية والبحرية والجماهيرية، خلال كلمة ألقاها في افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأشار الحويج إلى أن "العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين" والتي تعتبر "أرضا خصبة لتنمية التعاون في المجال الاقتصادي".

كما قدر الوزير الليبي أن الملتقى الذي افتتح في فندق الأوراسي برئاسة وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم ووزير التجارة كمال رزيق وبحضور 400 عامل اقتصادي من البلدين "يفتتح الطريق الصحيح إلى هذا الاتجاه".

ودعا الحويج الفاعلين في البلدين إلى "إعادة إطلاق التعاون في مجال التجارة والاستثمار، والاستفادة من هذا الاجتماع للخروج بقرارات تخدم المصالح المشتركة للبلدين".

واقترح الحويج "إبرام اتفاق بين البنك المركزي الليبي ونظيره الجزائري لتسهيل الإجراءات المصرفية بين الطرفين بهدف تشجيع التجارة وتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي".

وقال: إن التجارة بين البلدين يجب أن تصل إلى ما يقرب من 3 مليارات دولار إذا ما تم تنفيذ هذه التوصيات، (مقارنة بـ 65 مليون دولار حاليا، بما في ذلك 59 مليون دولاروالتي تمثل الصادرات الجزائرية إلى ليبيا)".