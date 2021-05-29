"سرايا القدس" تبعث برسالة قوية لإسرائيل: ما أعددناه سابقا يفوق توقعاتكم

قال الناطق باسم "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أبو حمزة، اليوم السبت، لقد خضنا جولةٌ جديدة على طريق التحرير ومعنا شعبنا المقاوم الذي لم يألُ جهدا في البذل والعطاء، دفاعا عن أرضه وبلده ومقدساته.

وذكرت وكالة "سما" اليوم السبت، أن تصريحات أبو حمزة جاءت في كلمة له خلال مهرجان نظمته حركة الجهاد الإسلامي، اليوم، في ساحة السرايا وسط مدينة غزة بعنوان" "سيف القدس..اقترب الوعد".

وقال أبو حمزة:

لقد سطرنا في هذه المعركة نصراً جديداً لشعبنا وإذلالاً لعدونا بدماء الشهداء الذين نعتز ونفخر ونرفع رأسنا عالياً بهم من أبناء شعبنا المجاهد ومن قادة ومجاهدي المقاومة.

وبعث أبو حمزة كلمة للعالم، أكد فيها أن "فلسطين والقدس لنا، والأرض حتماً لن تكون إلا لشعبنا، والقدس قدسُنا قدسُ المسلمين المحررة إن شاء الله، وأن المقاومة خرجت من هذه المعركة بعدما هزمنا عدونا وقادة جيشه وغلاة مستوطنيه ولقناهم درسا عنوانه أن للقدس سيفٌ بتار، وأن المقدسات خط أحمر".

واستطرد الناطق باسم "سرايا القدس"، قائلا:

نقول لعدونا الأحمق أننا نمتلك الشعب الفلسطيني وعليه فليس لكم في فلسطيننا إلا الهزيمة والرعب وسيلٌ من المفاجآت التي تنتظركم وستقض مضاجعكم.

وذكر أبو حمزة أن "ما حققناه في معارك بشائر الانتصار والسماء الزرقاء وكسر الصمت والبنيان المرصوص والوفاء للشهداء وجحيم عسقلان وحمم البدر وصيحة الفجر وبأس الصادقين، وليس انتهاءً بمعركة سيف القدس سنواصل العمل عليه صوناً للكرامة ومراكمةً حتى التحرير"، موجها رسالة إلى إسرائيل قال فيها:

نقول للعدو وقادته أن القوة الصاروخية في معركة سيف القدس هي بعضُ بأسنا، وأن ما أعددناه سابقاً يفوق توقعاتكم، وسترونه واقعاً ولو بعد حين.