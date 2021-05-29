مصدر.. مهمة محددة لوفد الانتقالي اليمني في الرياض

و قال مصدر في الانتقالي في اتصال مع "سبوتنيك"، إن المجلس أجرى تعديلا في وفده المفاوض، حيث استثنى عضوين هما عبد الرحمن شيخ وعدنان الكاف عضوا هيئة الرئاسة، بالإضافة إلى رئيس المجلس دون إيضاح الأسباب، كما تمت إضافة عضوين جديدين آخرين هما ناصر حويدر ويحي غالب.

وأشار المصدر إلى أن مهمة الوفد تنحصر في التشاور حول استكمال تنفيذ البنود المتعثرة وليس إعادة تفاوض.

من جانبه قال المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي علي الكثيري، إن "المجلس استجاب لدعوة المملكة للعودة للمشاورات، لكنه يرى أن الأولوية الآن، هي عودة حكومة المناصفة إلى عدن والإطلاع على واجباتها في ظل الانهيار الاقتصادي والخدماتي المتسارع".

وأصدر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي السبت قرارا قضى بتكليف اللواء شلال شايع قائدا لقوات مكافحة الارهاب.

وكان شايع قد أزيح عن منصبه كمدير لأمن عدن بناء على تفاهمات اتفاق الرياض، ويحظى شايع بدعم إماراتي كبير، وسبق أن حقق نجاحات كبيرة في مكافحة الإرهاب، وتمكنت قواته من تطهير العاصمة عدن، وعدد من المحافظات الجنوبية من تنظيم القاعدة وداعش، التي كانت تسيطر على مختلف مناطق عدن بعد تحريرها.

أصدر الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، اليوم السبت، القرار رقم 12 لسنة 2021 م، بشأن تكليف قائد لوحدات مكافحة الإرهاب، وتضمن القرار تكليف اللواء شلال علي شائع هادي، قائدا لوحدات مكافحة الإرهاب.

وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق مصالحة بوساطة سعودية بعد الأحداث الدامية بين الجانبين في أغسطس/ آب من عام 2019 التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، غادرت على إثرها الحكومة اليمنية العاصمة المؤقتة عدن، وجرى التوقيع على الاتفاق في العاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر 2019، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.