عقب انتشار السلالة الهندية.. شركات طيران تنقل الفواكه بدلا من المسافرين

بدأت بعض شركات الطيران الكويتية بنقل الفواكه بدلا من ركاب الدول المحظور دخول مواطنيها إلى البلاد بسبب انتشار السلالة الهندية من فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية، قامت شركات الطيران بنقل صناديق بفاكهة المانجو من الهند، ونيبال وباكستان وبنغلاديش وسيريلانكا بدلا من نقل المسافرين.

— Elif Güveyler (@elifguveyler85) May 26, 2021

ومن جانبه نشر الرئيس التنفيذي لشركة "طيران الجزيرة" روهيت راماشاندران صورا تظهر طائرة تابعة للشركة ممتلئة بشحنة من فاكهة المانجو الطازجة على متن رحلة متجهة من كراتشي إلى الكويت.

وبحسب الصحيفة، اتخذت الشركات هذا القرار لتعويض النقص في الإيرادات، بسبب قلة حركة الركاب جراء ضوابط الحدود والطلب على السفر.