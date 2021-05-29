الخرطوم وأنقرة تتفقان على تطوير مشاريع النقل النهري في السودان

اتفقت الخرطوم وأنقرة على تطوير مشاريع النقل النهري في السودان، عبر تحديث الاتفاقات ذات الصلة القائمة بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن وزير النقل، ميرغني موسى، اليوم السبت، قوله إن "الاتفاق السوداني التركي على تطوير مشاريع النقل النهري في البلاد قد أكد الحاجة إلى تحديث الاتفاقيات مع الجانب التركي القائمة منذ عهد النظام السابق".

وأوضح أنه راجع مع نظيره التركي عادل قره إسماعيل أوغلو "الاتفاقيات المبرمة في عهد النظام البائد، ووصف الاتفاقيات السابقة بأنها غير حقيقية وذات أغراض سياسية".

وذكر أنه ناقش مع إسماعيل أوغلو ملف الخطوط البحرية السودانية والنقل النهري والسكك الحديدية.

وأكد الوزير السوداني أن تركيا تمتاز بصناعة وبناء السفن والقوى الساحبة للسكة الحديد، مشيراً إلى تحديد لجان من الطرفين لتقييم دراسات الجدوى، وأنه تم الإتفاق على عدد من المشاريع بينها تطوير النقل النهري.

وأمس الجمعة، استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، والوفد المرافق له.

وبحسب "سونا" بحث اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة.

وأكد أردوغان على "متانة العلاقات الأخوية بين السودان وتركيا"، داعياً إلى "أهمية تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة".

من جانبه، أعرب دقلو "عن تقدير الشعب السوداني للأدوار الكبيرة التي ظلت تؤديها تركيا تجاه قضايا السودان"، وفق المصدر ذاته.