الإمارات: منح الاستخدام الطارئ لدواء "سوتروفيماب" لعلاج كورونا 

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم السبت، عن منح الاستخدام الطارئ لدواء جديد فعال لفيروس كورونا، أنتجته شركة GSK العالمية، لتصبح الإمارات الأولى عالميا بعد تصديق وموافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الاستخدام الطارئ له.

وأفادت صحيفة "البيان"، اليوم السبت، بأن الاستخدام الفوري لهذا العلاج بالدولة، سيسهم في الحد من عدد الحالات التي تستدعي الدخول إلى المستشفى لأكثر من 24 ساعة، وخفض عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس، بنسبة تصل إلى 85٪ عند إعطائه للمرضى كعلاج مبكر.

ومنحت الإمارات الاستخدام الطارئ لدواء "Sotrovimab- VIR-7831" الذي يعتمد على "الأجسام المضادة أحادية النسيلة" لعلاج المصابين ممن تبلغ أعمارهم 12 عامًا فأكثر، والذين يواجهون خطرا كبيرا للإصابة بأعراض فيروس كورونا "كوفيد – 19" الحادة والدخول الى المستشفى جرّاء تداعيات المرض.

ونقلت الصحيفة على لسان عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن هذا الإنجاز النوعي يأتي في إطار حرص الإمارات على ترسيخ ريادتها وأسبقيتها في الاستجابة الفعالة للجائحة كنموذج يحتذى به عالميا، من خلال استقطاب وتوفير الأدوية المبتكرة التي ثبتت فاعليتها وكفاءتها، وإجازاتها ضمن بروتوكولات العلاج، بما يسهم بشكل كبير في تسريع تعافي المرضى وتقليل مدة البقاء في العناية المركزة وخفض الوفيات، بالإضافة إلى مواصلة إجراء الفحوصات وتوفير اللقاحات ضمن صدارة دول العالم في التعامل بكفاءة مع جائحة كورونا.