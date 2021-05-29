إسرائيل تقمع وقفة تضامنية مع أهالي "الشيخ جراح" بالقدس المحتلة

قمعت قوات الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، وقفة تضامنية سلمية مع أهالي حي "الشيخ جراح" المهددة منازلهم بالاستيلاء عليها لصالح الجمعيات الإسرائيلية.