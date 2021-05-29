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    غوص في البحر الأحمر

    مصر..النيابة تحقق في ملابسات وفاة مدير سابق للاستخبارات الأوكرانية أثناء ممارسة الغوص

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    شرعت النيابة العامة المصرية في التحقيق في حادث وفاة مدير سابق للاستخبارات الأوكرانية، أثناء ممارسة رياضة الغوص في محافظة جنوب سيناء.

    مصر، 29 مايو - سبوتنيك. وقال بيان للنيابة المصرية إنها "تلقت بلاغًا من مستشفى دهب المركزي، يوم الثامن والعشرين من شهر أيار/مايو الجاري، يُفيد استقبالها جثمان أوكرانيِّ الجنسية إثر توفيه غرقًا". 

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    وذكرت أن صديق المتوفي من ذات الجنسية، كان برفقته، "قال إنهما، خلال غوصهما على عمق أربعين مترًا، فُوجئ بالمتوفى يصعد إلى سطح الماء بسرعة زائدة، فحاول إيقافه خشيةً على حياته فلم يُفلح، وبوصولهما إلى السطح نزع المتوفى جهاز التنفس عنه وكان لا يزال على قيد الحياة، فحاول صديقه إسعافه وتمكن وغطاس مصري آخر من إخراجه إلى الشاطئ، وتوليا إسعافه ولكنه تُوفي إثر نقله إلى المستشفى".

    وأكدَّ صديقه عدم اتهامه أحد في الوفاة وأن لا يعتريها أية شبهة جنائية، وفق النيابة.

    وكشفت تحقيقات النيابة أن المتوفى حائزٌ على رخصة دولية تُجيز له الغوص على عمق مائة مترٍ تحت سطح الماء، وأن وفاته جاءت نتيجة إعيائه الشديد إثر صعوده المفاجئ إلى السطح، مؤكدين أنه لا شبهة جنائية فيها، وكذا أكدت تحريات الشرطة ذلك.

    كما كانت قد ناظرت النيابة العامة جثمان المتوفى فلم تلحظ فيه أية إصابات ظاهرة. وتابع البيان أنه جرى إخطار السفارةَ الأوكرانية بالواقعة لندب مندوبٍ رسميٍّ عنها لحضور إجراءات التحقيق.

    وكانت وسائل إعلام محلية مصرية قد نقلت عن سلطات الأمن أن المتوفي يدعى فيكتور هفوذد ( 62 سنة) وكان يعمل رئيسًا لجهاز المخابرات الأوكرانية، ويقيم في دهب بجنوب سيناء منذ فترة، ويعمل في أحد مراكز الغطس بالمدينة.

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