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    وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني

    وزير الإعلام اليمني يتهم "أنصار الله" باستغلال موانئ البلاد "لتنفيذ أجندات إيرانية"

    © Sputnik . Muhammed Hemeda
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    قال معمر الإرياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن جماعة أنصار الله تستخدم موانئ اليمن التي تقع تحت سيطرتها لتنفيذ أجندات إيرانية.

    وكتب الإرياني على حسابه على "تويتر"، أن "تصاعد الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران في البحر الأحمر باستخدام زوارق مفخخة، والتي تصدى لها وأفشلها تحالف دعم الشرعية، تؤكد من جديد الخطر الكبير الذي لا زالت تمثله المليشيا على أمن وسلامة السفن التجارية وحركة الملاحة البحرية في واحدة من أهم الممرات الدولية".

    ​وأضاف الإرياني في تغريدة أخرى "اتخاذ مليشيا الحوثي موانئ "الحديدة، الصليف، ورأس عيسى" قواعد للتخطيط والتحضير للهجمات الإرهابية ومنطلق للزوارق المفخخة المسيرة عن بعد، يؤكد انقلابها الكامل على اتفاق السويد".

    وتابع أن أنصار الله تستغل اتفاق السويد "لتنفيذ أجندة النظام الإيراني وسياساته لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية".

    ​ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي "لإدانة هذه الهجمات، واتخاذ مواقف حازمة إزاء هذه الأعمال الإرهابية التي لا تستهدف أمن واستقرار اليمن ودول المنطقة فحسب، بل الأمن والسلم الدوليين ومصالح العالم أجمع".

    ​قال التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، إنه دمّر زورقين مفخخين مسيّرين، مقابل ميناء الصليف، قبل تنفيذ عملية عدائية.

    وبحسب موقع العربية، أكد التحالف "أن ميليشيات الحوثي مستمرة في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية"، مشيرا إلى أنه أحبط عملية هجوم عدائي وشيك بزورقين مفخخين جنوبي البحر الأحمر، قبل أن يعلن عن تدميرهما.

    وقد شهد ميناء الصليف، في مارس/ آذار الماضي، تدميرا من قبل التحالف لزورق مفخخ تابع لجماعة "أنصار الله"، قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك مقابل الصليف في محافظة الحديدة غربي اليمن، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية وقتها.

    انظر أيضا:

    الإرياني: العقوبات الأمريكية ضد الحوثيين تؤكد نية بايدن العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية
    الإرياني: "أنصار الله" لن تنصاع لدعوات التهدئة إلا بضغط عسكري
    الإرياني: تصريحات أيرلو تعكس الدور الذي يؤديه الحوثيون لنشر الفوضى في المنطقة
    الإرياني: هجمات "أنصار الله" على السعودية تتم بصواريخ وطائرات إيرانية
    بعد ضبط "ترسانة هائلة"... الإرياني: إيران لم تتوقف عن تزويد "أنصار الله" بالأسلحة
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