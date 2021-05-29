الحوثي يحذر السعودية بـ"الشلل التام والوجع الكبير"

حذر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، المملكة العربية السعودية مما اسمها "الوجع الكبير"، مهددا بأن العمليات العسكرية لأنصار الله ستستمر في العمق السعودي.

وقال الحوثي في حديث مع قناة الميادين إنه "ما لم يتحقق السلام ستستمر عملياتنا في العمق وسيكون الرد أقسى مما هو حاصل".

وأضاف، موجها حديثه للسعودية، التي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية، الذي يحارب جماعة أنصار الله في اليمن، قال الحوثي: "نحذرهم من الوجع الكبير والمعادلة اليوم لم تدخل في كل أبعادها مرحلة الوجع الكبير".

وتابع: ""إذا تحقق ما تحدث عنه القائد عبد الملك الحوثي من وجع كبير، فسيصيب السعودية بالشلل التام والإفلاس المادي".

وقال الحوثي إن ""الأمريكيين والسعوديين كلهم يسيرون أو يتقمّصون دور الميسر الذي هو المبعوث الدولي".

وأضاف: "إذا لم يكن هناك جدية في إيقاف العدوان وفك الحصار فلن يتحقق السلام".

نشرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، مشاهد لـ"تدمير آليات عسكرية واستهداف جنود سعوديين" في عملية اقتحام واسعة، قالت إنها هجوم على عشرات المواقع العسكرية في عمق المملكة العربية السعودية.

وبحسب موقع "26 سبتمبر" التابع لـ"أنصار الله"، تظهر المشاهد رصد تحركات من قوات الجيش السعودي في المواقع المستهدفة قبل العملية.