الجعفري: سوريا عادت لتلعب دورا في المشهد الإقليمي

قال نائب وزير الخارجية السورية، بشار الجعفري، اليوم السبت، إن الانتصار السوري هو انتصار على المشروع الإرهابي الذي كلّف تريليونات الدولارات.

وأجرت قناة "الميادين" حوارا مع الجعفري، اليوم السبت، اعتبر من خلاله، أنه ثبت للجميع أن "الانتخابات الرئاسية السورية مقياس الانتصار والهزيمة عند البعض"، مشيرا إلى "أن ذهاب الرئيس بشار الأسد للتصويت في دوما هو ذروة الإعلان عن النصر".

#سوريا | #الجعفري يؤكّد أنه ثبت للجميع أن #الانتخابات_السورية مقياس الانتصار والهزيمة عند البعض، ويعتبر أن ذهاب الرئيس #الأسد للتصويت في #دوما هو ذروة الإعلان عن النصر.👇 https://t.co/7fvdKvMAzQ — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) May 29, 2021

وتابع الجعفري أن "الغرب يخطئ معنا عندما يفرض معاييره الانتخابية علينا ولا يمكن لأحد أن يقبل بهذا، وأن دمشق عادت لتلعب دوراً في المشهد الاقليمي ولتفرض نفسها كرقم لا يمكن تجاوزه"، مؤكدا أنه وبعد 10 سنوات "كانت الحرب على سوريا سببا لتبني مجلس الأمن 11 قرارا لمكافحة الإرهاب، وبأنه منذ اليوم الأول كنا بحالة هجومية في مجلس الأمن لأن الحق معنا، فقد عادت دمشق لتكون قبلة الدبلوماسية العربية".

واستطرد الجعفري:

سوريا اليوم وصلت إلى ذروة النصر وبقناعة أعدائها كما جاء على لسان المسؤولين في واشنطن، وإعادة فتح السفارات في دمشق مؤشر على أن سوريا لم تعد كما كانت منذ 10 سنوات.

يشار إلى أن الرئيس السوري، بشار الأسد، فاز بولاية رئاسية جديدة بعدما حصل على 95.1% من الأصوات حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب، حموده صباغ، مساء الخميس الماضي، ويحدد الدستور السوري مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات ميلادية.