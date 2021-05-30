"أنصار الله" تعلن معاودة استهداف قاعدة الملك خالد الجوية جنوبي السعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأحد، تنفيذ هجوم جوي جديد على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب غربي المملكة.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب عبر "تويتر"، أن "سلاح الجو المُسير تمكن فجر اليوم من استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بطائرة نوع (قاصف 2 كي) محققاً إصابة دقيقة".

وأضاف أن "الاستهداف رداً على استمرار الحصار والعدوان (في إشارة إلى عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن) على بلدنا".

في المقابل، نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن التحالف العربي، إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" تجاه خميس مشيط جنوب غربي السعودية.

واتهم التحالف، "أنصار الله" بـ "استمرار محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مؤكدا: "اتخاذه الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

ويعد الهجوم الجوي هو الثاني من نوعه خلال يومين، إذ أعلنت وسائل إعلام سعودية، الجمعة، تمكن التحالف من تدمير طائرتين مُسيرتين أطلقتهما "أنصار الله" باتجاه خميس مشيط والمنطقة الجنوبية في السعودية، وهو ما تبنته الجماعة مؤكدةً استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بطائرتين من نوع (قاصف 2 كي)، وتحقيق إصابة وصفتها بـ "الدقيقة".

وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.