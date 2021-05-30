المفوضية العراقية تعلن موعد الحملة الإعلانية للانتخابات النيابية

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، أنها بصدد إطلاق الحملة الإعلامية الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقررة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المفوضية أنها تستعد لإطلاق حملتها الإعلامية التثقيفية لتوزيع بطاقة الناخب الإلكترونية المقرر انطلاقها في شهر يونيو/ حزيران المقبل، وتستمر لمدة 3 أشهر.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي بعد الانتهاء من فترة تحديث سجل الناخبين وعمل سجل انتخابي رصين.

وتستهدف المفوضية من خلال هذه الحملة جمهور الناخبين الذين سجلوا وحدثوا بياناتهم الانتخابية بايومتريا وبفئاتهم المختلفة، وذلك سعيا منها لضمان حقهم الانتخابي.

وعلى الجانب الفني، وافق مجلس المفوضين بالإجماع على إعلان النتائج الأولية لمحطات الاقتراع (العام والخاص) إثر الانتهاء من عملية الفرز والعد الإلكتروني واليدوي للمحطات التي سيتم اختيارها من كل مركز اقتراع.

وعند ظهور اختلاف في نتائج الفرز والعد اليدوي عن النتائج الإلكترونية بنسبة 5%، يتم التحول إلى الفرز اليدوي لجميع مراكز الاقتراع في المبنى نفسه.

ومن المقرر أن يتم الإعلان الأولي لنتائج التصويت بعد 24 ساعة من الانتهاء من عملية الفرز والعد اليدوي.